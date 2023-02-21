Егоров Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1990

Отец: не указан

Мать: Егорова Любовь Евгеньевна

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