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Мамаева Татьяна Витальевна
Мамаева Татьяна Витальевна
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Место рождения
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Дата рождения
09.10.1986
Пол
Женский
Отец
Мамаев Виталий Андреевич
1953 г.р.
Мать
Мамаева (Посошнова) Наталья Владимировна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.1986
Отец:
Мамаев Виталий Андреевич
Мать:
Мамаева Наталья Владимировна
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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