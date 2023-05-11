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Мамаева Татьяна Витальевна

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

09.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1986

Отец: Мамаев Виталий Андреевич

Мать: Мамаева Наталья Владимировна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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