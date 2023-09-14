Манахова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манахова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1990

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Манахов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манахов Владимир

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