Манахова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1990
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Манахов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Наталья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манахов Владимир