Удачина (Оретина) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удачина (Оретина) Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1796 г.р.

Муж

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: Зачкина-Оретина Дарья Иванова

Бракосочетание
24.10.1841

Муж: не указан

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - 18 лет, первым браком, невеста - 18 лет, первым браком. Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Гаврило Григорьевич Удачин и Василий Никитин Оконишников, по невесте - Иван Михайлов З... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удачин Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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