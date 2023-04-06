Удачина (Оретина) Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Бракосочетание
24.10.1841
Муж: не указан
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - 18 лет, первым браком, невеста - 18 лет, первым браком. Поручители: по жениху - села Великого крестьяне Гаврило Григорьевич Удачин и Василий Никитин Оконишников, по невесте - Иван Михайлов З... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удачин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно