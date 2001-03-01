Аржанникова (Буйновская) Регина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1924
Дата смерти01.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.2001