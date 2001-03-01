Аржанникова (Буйновская) Регина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанникова (Буйновская) Регина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1924

Дата смерти

01.03.2001

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1924

Отец: Буйновский Николай Болеславович

Мать: Буйновская Елена Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.2001
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