Блинова (Суслопарова) Евдокея Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Суслопарова) Евдокея Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Блинов Осип Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Настасия Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Яков Федотович

Смерть
Неизвестно
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