Блинова (Суслопарова) Евдокея Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Настасия Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно