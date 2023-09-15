Тихонов Алексей Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.07.1856
Сын: Тихонов Силантий Алексеевич
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Крестные: Ефим Евстрафьев Тиъхонов (?)
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1870
Сын: Тихонов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосья Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно