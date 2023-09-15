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Тихонов Алексей Семенович

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Тихонов Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около ?.07.1856

Сын: Тихонов Силантий Алексеевич

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крестные: Ефим Евстрафьев Тиъхонов (?)
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1870

Сын: Тихонов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодосья Алексеевна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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