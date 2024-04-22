Самагинова (Самагина) (Тюкова) Мария Алексндровна
Место рождения
Дата рождения04.07.1908
Дата смерти21.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1908
Рождение ребёнка
30.01.1938
Дочь: Ерегина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.07.1945
Сын: Самагинов (самагин) Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.09.1971