Самагинова (Самагина) (Тюкова) Мария Алексндровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самагинова (Самагина) (Тюкова) Мария Алексндровна

Место рождения

Омельшино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.07.1908

Дата смерти

21.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Омельшино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1938

Дочь: Ерегина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1945

Сын: Самагинов (самагин) Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самагинов (самагин) Анатолий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.09.1971
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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