Булас Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булас Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.?.2002

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Булас Елена

Рождение ребёнка
02.?.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булас Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булас Елена

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