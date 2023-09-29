Lurie Max
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1914
Дочь: Evans Vera
Мать ребёнка: Лурье Берта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Verillac Beata
Мать ребёнка: Лурье Берта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kelber Anna
Мать ребёнка: Лурье Берта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лурье Берта
Смерть
Неизвестно