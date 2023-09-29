Lurie Max — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lurie Max

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1914

Дочь: Evans Vera

Мать ребёнка: Лурье Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Verillac Beata

Мать ребёнка: Лурье Берта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kelber Anna

Мать ребёнка: Лурье Берта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лурье Берта

Смерть
Неизвестно
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