Крюкова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Галина
Отец ребёнка: Крюков Андрей
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюкова Борис
Отец ребёнка: Крюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гвоздева Валентина
Отец ребёнка: Крюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Крюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Зоя
Отец ребёнка: Крюков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Нина
Отец ребёнка: Крюков Андрей