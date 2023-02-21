Крюкова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова Ефимия

Крюкова Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Галина

Отец ребёнка: Крюков Андрей

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюкова Борис

Отец ребёнка: Крюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гвоздева Валентина

Отец ребёнка: Крюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Крюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Зоя

Отец ребёнка: Крюков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Нина

Отец ребёнка: Крюков Андрей

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