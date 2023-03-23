Иванова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Надежда Владимировна

Место рождения

Муханово, Сергиев-Посадский район

Дата рождения

25.08.1950

Дата смерти

23.03.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.03.2023
Похороны
Неизвестно

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