Иванова Надежда Владимировна
Место рожденияМуханово, Сергиев-Посадский район
Дата рождения25.08.1950
Дата смерти23.03.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.03.2023
Похороны
Неизвестно