Кротов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979

Отец: Кротов Виктор

Мать: Кротова Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
06.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кротова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область
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