Кротов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1979
Отец: Кротов Виктор
Рождение ребёнка
06.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кротова Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кротова Ольга Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Нижнеивкино, Куменский муниципальный район, Кировская область