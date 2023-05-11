(Кувыркина) Агния Иванова
Место рождения
Дата рождения20.01.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1869
Крещение
20.01.1869
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Иван Константинов и законная жена его Агриппина Андреева, оба единоверческого исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Иван Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно