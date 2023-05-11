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(Кувыркина) Агния Иванова

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.01.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1869

Отец: Кувыркин Иван Константинов

Мать: 1 Жена Кувыркина Агрипина Андреева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.01.1869
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Иван Константинов и законная жена его Агриппина Андреева, оба единоверческого исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Иван Констан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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