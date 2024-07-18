Исаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 01.12.1999

Дочь: Исаева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

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