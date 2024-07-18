Исаев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 01.12.1999
Дочь: Исаева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Исаева (Боженова) Наталья Алексеевна
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область