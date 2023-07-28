Kuik Tõnnis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuik Tõnnis

Место рождения

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

21.12.1801

Дата смерти

14.03.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1801 г.р.

Дети

1826 г.р.
1832 г.р.
1834 г.р.

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
25.09.1826

Сын: Kuik Mihkel

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
26.03.1832

Сын: Kuik Juhan

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
11.08.1834

Дочь: Haltrik Kersti

Мать ребёнка: Kuik Liisu

Нурсте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kuik Liisu

(-): Marre Kuik (Saar)
Смерть
14.03.1870