Kuik Tõnnis
Место рождения
Дата рождения21.12.1801
Дата смерти14.03.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1826
Сын: Kuik Mihkel
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Рождение ребёнка
26.03.1832
Сын: Kuik Juhan
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Рождение ребёнка
11.08.1834
Дочь: Haltrik Kersti
Мать ребёнка: Kuik Liisu
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kuik Liisu
(-): Marre Kuik (Saar)
Смерть
14.03.1870