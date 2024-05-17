Машканцева (Панкратова) Ирина Гурьевна 18.05.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машканцева (Панкратова) Ирина Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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1951 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1922

Отец: Панкратов Гурий Андреевич

Мать: Панкратова (Ширяева) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
13.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машканцев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Машканцев Дмитрий

Отец ребёнка: Машканцев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
25.?.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машканцев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
05.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машканцев Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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