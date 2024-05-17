Машканцева (Панкратова) Ирина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1922
Рождение ребёнка
13.04.1948
Рождение ребёнка
1951
Сын: Машканцев Дмитрий
Отец ребёнка: Машканцев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
25.?.1951
Рождение ребёнка
05.01.1956
Смерть
Неизвестно