Наталия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Гаврилов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Константин Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Косьма Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Гаврилов

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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