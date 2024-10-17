Наталия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Константин Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
1862
Сын: Косьма Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Гаврилов
Смерть
Неизвестно