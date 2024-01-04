Никифорова Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Файрушина Ксения Валерьевна
Отец ребёнка: Никифоров Валерий Иванович
Рождение ребёнка
1997
Сын: Никифоров Валентин Валерьевич
Отец ребёнка: Никифоров Валерий Иванович