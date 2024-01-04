Никифорова Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Валерий Иванович

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Файрушина Ксения Валерьевна

Отец ребёнка: Никифоров Валерий Иванович

Рождение ребёнка
1997

Сын: Никифоров Валентин Валерьевич

Отец ребёнка: Никифоров Валерий Иванович

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