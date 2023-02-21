(Беккер) Зинаида Эрнестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Беккер) Зинаида Эрнестовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Беккер Эрнест

Мать: Беккер Зинаида Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
МГУ
биолог
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
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