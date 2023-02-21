(Беккер) Зинаида Эрнестовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Беккер Эрнест
Работа или профессия
Неизвестно
МГУ
биолог
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1986