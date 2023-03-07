Спицын Владимир Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Владимир Пименович

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Место рождения

Старый Стан, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Стан, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черненко Ирина

село Мостовское
Смерть
Неизвестно
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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