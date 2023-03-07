Спицын Владимир Пименович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черненко Ирина
село Мостовское
Смерть
Неизвестно
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область