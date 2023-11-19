Палаженко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалаженко Мария

Палаженко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палаженко Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палаженко Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палаженко Елиозар Алексеевич

Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.