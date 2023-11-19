Палаженко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палаженко Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палаженко Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палаженко Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палаженко Елиозар Алексеевич
Отец ребёнка: Палаженко Алексей Митрофанович
Смерть
Неизвестно