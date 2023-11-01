Сабреков Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабреков Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Хафиз Закирович

Мать ребёнка: Митюкова Гасима Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Муллазян Закирович

Мать ребёнка: Митюкова Гасима Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Соубан Закирович

Мать ребёнка: Митюкова Гасима Ахматзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митюкова Гасима Ахматзяновна

Смерть
Неизвестно

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