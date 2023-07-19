Будаев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1963
Мать ребёнка: Будаева Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
15.04.1963
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1976
Дочь: Доронина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Будаева Лидия Семеновна
Смерть
Неизвестно