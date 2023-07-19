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Будаев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1963

Сын: Будаев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Будаева Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
15.04.1963

Сын: Будаев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1976

Дочь: Доронина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Будаева Лидия Семеновна

Смерть
Неизвестно