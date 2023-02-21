Бойченко (Привалова) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1925
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925
Отец: Привалов Неизвестно Неизвестно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1946
Дочь: Крамова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Бойченко Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
06.12.1956
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бойченко Григорий Еремеевич
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчаренко Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Бойченко Григорий Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно