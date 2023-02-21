Бойченко (Привалова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойченко (Привалова) Раиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1925

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1925

Отец: Привалов Неизвестно Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1946

Дочь: Крамова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Бойченко Григорий Еремеевич

Рождение ребёнка
06.12.1956

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бойченко Григорий Еремеевич

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчаренко Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Бойченко Григорий Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойченко Григорий Еремеевич

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