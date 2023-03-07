Попова (Спицына) Василиса(Васса) Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Спицына) Василиса(Васса) Моисеевна

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Место рождения

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.09.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1824

Отец: Спицын Моисей Ипатьевич

Мать: Спицына Наталья Матвеевна

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
14.09.1824
Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Христорождественская церковь, Воспреемники: однодворец Панфил Фатеев, Стефанида Андреева
Бракосочетание
22.10.1841

Муж: Попов Марк

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Поручители: того же господина крестьяне Василий Васильевич Попов, Иван Дмитриевич Попов, а по невесте Митрофан Федосеевич Кувардин, Григорий Моисеевич Спицын
Рождение ребёнка
11.07.1859

Дочь: Попова Марина

Отец ребёнка: Попов Марк

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Марк

Смерть
Неизвестно
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