Попова (Спицына) Василиса(Васса) Моисеевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
10.09.1824
Отец: Спицын Моисей Ипатьевич
Крещение
14.09.1824
Христорождественская церковь, Воспреемники: однодворец Панфил Фатеев, Стефанида Андреева
Бракосочетание
22.10.1841
Муж: Попов Марк
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Поручители: того же господина крестьяне Василий Васильевич Попов, Иван Дмитриевич Попов, а по невесте Митрофан Федосеевич Кувардин, Григорий Моисеевич Спицын
Рождение ребёнка
11.07.1859
Дочь: Попова Марина
Отец ребёнка: Попов Марк
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Марк
Смерть
Неизвестно