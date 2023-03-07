Фокин Павел Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Фокин Евдоким Степанович
Мать: Фокина Евдокия
Рождение ребёнка
1837
Сын: Фокин Яков Павлович
Мать ребёнка: Фокина Мавра
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Мавра
Смерть
Неизвестно