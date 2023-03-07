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Фокин Павел Евдокимович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Фокин Евдоким Степанович

Мать: Фокина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Фокин Яков Павлович

Мать ребёнка: Фокина Мавра

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Горохов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Фокин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фокин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Мавра

Смерть
Неизвестно
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