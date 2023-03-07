Беляева Аполлинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Аполлинария Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Беляев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Беляев Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Григорий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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