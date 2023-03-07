Беляева Аполлинария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Беляев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Беляев Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Беляев Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно