Темиров Аркадий Александрович
Место рождения
Дата рождения11.01.1911
Дата смерти08.05.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
08.05.1953
Похороны
09.05.1953