Темиров Аркадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темиров Аркадий Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.01.1911

Дата смерти

08.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
08.05.1953
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
09.05.1953
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