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Екатерина Васильева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Прасковья Афанасьева (Вна)

Отец ребёнка: Афанасий Иванов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Василий Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Иван Афанасьев (Ич)

Отец ребёнка: Афанасий Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Авдотья Афанасьева (Вна)

Отец ребёнка: Афанасий Иванов (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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