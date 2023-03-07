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Мухачев Семен Денисов

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Место рождения

дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Мухачев Денис Григорьев

Мать: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева

дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Марья Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Мухачев Григорий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Мухачев Панфил Семенов

Мать ребёнка: Мухачева Агафья Тимофеева

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Мухачев Михаил Семенов

Мать ребёнка: Мухачева Агафья Тимофеева

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Фекла Семенова

Мать ребёнка: Мухачева Агафья Тимофеева

Мухачи, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачева Агафья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834
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