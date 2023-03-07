Мухачев Семен Денисов
Место рождениядер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1785
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Марья Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Мухачева Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Мухачева Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Фекла Семенова
Мать ребёнка: Мухачева Агафья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1834