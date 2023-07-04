Михеева Акилина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Михеева Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михеев Афанасий Георгиевич
Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
18.06.1853
Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Михеева Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Михеева Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно