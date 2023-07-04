Михеева Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева Акилина Васильевна

Михеева Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Михеев Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Михеев Иосиф Георгиевич

Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Михеева Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михеев Афанасий Георгиевич

Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
18.06.1853

Сын: Михеев Илья Георгиевич

Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Михеева Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Михеева Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Михеев Георгий Феодорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Георгий Феодорович

Смерть
Неизвестно