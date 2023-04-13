Allentuck Carl Martin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Allentuck Carl Martin

Место рождения

Worcester, Massachusetts United States

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Allentuck Harry Leib

Мать: Allentuck Jessie

Worcester, Massachusetts United States
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Israel
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1981
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