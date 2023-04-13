Allentuck Carl Martin
Место рожденияWorcester, Massachusetts United States
Дата рожденияОколо 1919
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Allentuck Harry Leib
Мать: Allentuck Jessie
Worcester, Massachusetts United States
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Israel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1981
Shiba Med Center