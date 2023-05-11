Бобкова (Овчинникова) Ирина Варфоломеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1890 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.
Сын: Бобков Илья Феодоров
Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.
Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев
Смерть
Неизвестно