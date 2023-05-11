Бобкова (Овчинникова) Ирина Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова (Овчинникова) Ирина Варфоломеева

Место рождения

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1890 ст.

Муж: Бобков Феодор Трифиллиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.

Сын: Бобков Георгий Феодоров

Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Сын: Бобков Василий Феодоров

Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Сын: Бобков Илья Феодоров

Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Сын: Бобков Феодор Феодоров

Отец ребёнка: Бобков Феодор Трифиллиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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