Тимофей Ананьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ананий Парфеньев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1849 ст.
Сын: Акиндин Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
08.11.1854 ст.
Дочь: Стефанида Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно