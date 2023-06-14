Соболев Лавр Дмитриевич
Место рожденияПодъяблонный погост, Пошехонский уезд, Ярославская губерния
Дата рождения08.11.1880
Дата смерти11.06.1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880
Отец: Соболев Дмитрий Константинович
Мать: не указана
Подъяблонный погост, Пошехонский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
16.01.1906
Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.06.1927
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область