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Соболев Лавр Дмитриевич

Место рождения

Подъяблонный погост, Пошехонский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

08.11.1880

Дата смерти

11.06.1927

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880

Отец: Соболев Дмитрий Константинович

Мать: не указана

Подъяблонный погост, Пошехонский уезд, Ярославская губерния
Бракосочетание
16.01.1906

Жена: Соболева Мария Александровна

Волга, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.06.1927
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область