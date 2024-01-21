Николаева Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Николаева Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Зайцев Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зайцева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Зайцев Филипп Николаевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Зайцев Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Зайцев Филипп Николаевич
Смерть
Неизвестно