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Николаева Мария Николаевна

Место рождения

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Филипп Николаевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Николаева Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Зайцев Филипп Николаевич

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зайцева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Зайцев Филипп Николаевич

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Зайцев Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Зайцев Филипп Николаевич

Пестово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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