Степанова (Шамардина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Шамардина) Галина

Место рождения

Россия

Дата рождения

02.08.1938

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1904 г.р.

Дети

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Добавил:

КО
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Место
Комментарий
Рождение
02.08.1938

Отец: Шамардин Григорий Степанович

Мать: Шамардина Ксения

Россия
Рождение ребёнка
24.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван

Россия
Рождение ребёнка
30.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван

Россия
Рождение ребёнка
03.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Иван

Россия
Смерть
2006