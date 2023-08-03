Степанова (Шамардина) Галина
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.08.1938
Дата смерти2006
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1938
Отец: Шамардин Григорий Степанович
Мать: Шамардина Ксения
Россия
Рождение ребёнка
24.10.1963
Россия
Рождение ребёнка
30.04.1965
Россия
Рождение ребёнка
03.09.1969
Россия
Смерть
2006