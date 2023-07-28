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Перышкин Павел Яковлевич

Место рождения

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: Перышкин Яков

Мать: Перышкина Жена

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Около 1893 ст.

Жена: Перышкина Екатерина Семёновна

Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.

Дочь: Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Перышкина Екатерина Семёновна

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1902 ст.

Сын: Перышкин Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Перышкина Екатерина Семёновна

Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Владимирская Губерния, Ковровский уезд, Всегодическая волость, д.Игониха
Восприемник
25.03.1910 ст.
Игониха, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно