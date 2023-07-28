Перышкин Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: Перышкин Яков
Мать: Перышкина Жена
Бракосочетание
Около 1893 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1894 ст.
Дочь: Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Перышкина Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
07.07.1902 ст.
Мать ребёнка: Перышкина Екатерина Семёновна
Владимирская Губерния, Ковровский уезд, Всегодическая волость, д.Игониха
Восприемник
25.03.1910 ст.
Смерть
Неизвестно