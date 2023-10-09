Милова (Путилина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Путилина) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Путилин Михаил Васильевич

Мать: Путилина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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