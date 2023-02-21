Корнелюк Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнелюк Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1930

Дата смерти

18.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1930

Отец: Корнелюк Иван Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнелюк Валентина Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
18.05.1989
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