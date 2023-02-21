Корнелюк Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1930
Дата смерти18.05.1989
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1930
Отец: Корнелюк Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнелюк Валентина Ивановна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
18.05.1989