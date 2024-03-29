Татур (Ковалинская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татур (Ковалинская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1870

Сын: Татур Кузьма Феликсович

Отец ребёнка: Татур Феликс

ф.Подберезье
Рождение ребёнка
28.10.1878

Сын: Татур Елена

Отец ребёнка: Татур Феликс

фольварк Скуплин Борисовского уезда Минской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1882

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Татур Феликс

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татур Феликс

Отец ребёнка: Татур Феликс

1876.12.21
Смерть
Неизвестно
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