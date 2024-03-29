Татур (Ковалинская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1870
Отец ребёнка: Татур Феликс
ф.Подберезье
Рождение ребёнка
28.10.1878
Сын: Татур Елена
Отец ребёнка: Татур Феликс
фольварк Скуплин Борисовского уезда Минской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Татур Феликс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татур Феликс
Отец ребёнка: Татур Феликс
1876.12.21
Смерть
Неизвестно