Тельнова (Сафонова) Лариса Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1958
Дата смерти18.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1958
Отец: Сафонов Николай Иванович
Мать: Нина Сафонова
Бракосочетание
06.10.1979
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.09.1981
Дочь: Щербакова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Тельнов Владимир Борисович
Рождение ребёнка
17.05.1985
Дочь: Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Тельнов Владимир Борисович
Рождение ребёнка
13.12.1988
Дочь: Князева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Тельнов Владимир Борисович
Смерть
18.12.1998