Тельнова (Сафонова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнова (Сафонова) Лариса Николаевна

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Место рождения

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.12.1958

Дата смерти

18.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1958

Отец: Сафонов Николай Иванович

Мать: Нина Сафонова

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
06.10.1979

Муж: Тельнов Владимир Борисович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.09.1981

Дочь: Щербакова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Тельнов Владимир Борисович

Рождение ребёнка
17.05.1985

Дочь: Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Тельнов Владимир Борисович

Рождение ребёнка
13.12.1988

Дочь: Князева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Тельнов Владимир Борисович

Смерть
18.12.1998
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