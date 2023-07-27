Котлярова (Клейменова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1982
Отец: Клейменов Валерий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.2003
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Котляров Роман
Рождение ребёнка
12.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котляров Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Котляров Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котляров Роман