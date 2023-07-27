Котлярова (Клейменова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлярова (Клейменова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1982

Отец: Клейменов Валерий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.2003

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Котляров Роман

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
12.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котляров Роман

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Котляров Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котляров Роман