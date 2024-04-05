Rosińska (Napiórkowska) Rozalia 19.06.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rosińska (Napiórkowska) Rozalia

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 81/1858

Дата рождения

19.06.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1858

Отец: Napiórkowski Roch

Мать: Napiórkowska (Rosińska) Franciszka

Białe Błoto/Poręba akt 81/1858
Бракосочетание
25.02.1878

Муж: Rosiński Maciej

Poręba akt 18/1878
Рождение ребёнка
12.02.1881

Дочь: (Rosińska) Katarzyna

Отец ребёнка: Rosiński Maciej

Knurowiec/Brańszczyk akt 11/1881
Рождение ребёнка
01.01.1883

Дочь: (Rosińska) Wiktoria

Отец ребёнка: Rosiński Maciej

Knurowiec/Brańszczyk akt 1/1883
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Dąbrowska (Rosińska) Marianna

Отец ребёнка: Rosiński Maciej

Knurowiec/Brańszczyk akt 59/1885
Смерть
Неизвестно

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