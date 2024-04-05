Rosińska (Napiórkowska) Rozalia
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 81/1858
Дата рождения19.06.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1858
Białe Błoto/Poręba akt 81/1858
Бракосочетание
25.02.1878
Муж: Rosiński Maciej
Poręba akt 18/1878
Рождение ребёнка
12.02.1881
Дочь: (Rosińska) Katarzyna
Отец ребёнка: Rosiński Maciej
Knurowiec/Brańszczyk akt 11/1881
Рождение ребёнка
01.01.1883
Дочь: (Rosińska) Wiktoria
Отец ребёнка: Rosiński Maciej
Knurowiec/Brańszczyk akt 1/1883
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Dąbrowska (Rosińska) Marianna
Отец ребёнка: Rosiński Maciej
Knurowiec/Brańszczyk akt 59/1885
Смерть
Неизвестно