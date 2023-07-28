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Кипрушов Николай

Место рождения

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

07.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1965

Отец: Кипрушов Николай

Мать: Кипрушова Людмила

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
1987

Жена: Кипрушова Анжела

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.05.1989

Сын: Кипрушов Илья

Мать ребёнка: Кипрушова Анжела

Украина, Сумская область, деревня Ильичовка
Рождение ребёнка
10.05.2000

Сын: Кипрушов Игнат

Мать ребёнка: Кипрушова Анжела

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия