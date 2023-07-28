Кипрушов Николай
Место рождения
Дата рождения07.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1965
Отец: Кипрушов Николай
Мать: Кипрушова Людмила
Бракосочетание
1987
Жена: Кипрушова Анжела
Рождение ребёнка
26.05.1989
Сын: Кипрушов Илья
Мать ребёнка: Кипрушова Анжела
Украина, Сумская область, деревня Ильичовка
Рождение ребёнка
10.05.2000
Сын: Кипрушов Игнат
Мать ребёнка: Кипрушова Анжела
Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия