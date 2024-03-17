Ишутченко Макар Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Ишутченко Антон Иванович
Мать: Ишутченко Анна Карповна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Ишутченко Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Ишутченко Павел Макарович
Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Ишутченко Василий Макарович
Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Ишутченко Сергей Макарович
Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Ишутченко Ольга Макаровна
Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна
Смерть
Около 1929