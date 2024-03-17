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Ишутченко Макар Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Ишутченко Антон Иванович

Мать: Ишутченко Анна Карповна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Ишутченко Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Ишутченко Павел Макарович

Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Ишутченко Василий Макарович

Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Ишутченко Сергей Макарович

Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Ишутченко Ольга Макаровна

Мать ребёнка: Ишутченко (Моисеенко) Анна Федоровна

Смерть
Около 1929

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