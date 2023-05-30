Карпова Анастасия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
09.07.2016
Сын: Кондратов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кондратов Владимир Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.04.2021
Дочь: Кондратова Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Кондратов Владимир Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно