Карпова Анастасия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Анастасия Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Валерий Иванович

Мать: Панькова Надежда Павловна

Рождение ребёнка
09.07.2016

Сын: Кондратов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кондратов Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.04.2021

Дочь: Кондратова Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Кондратов Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратов Владимир Евгеньевич