Матвеев Антон Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Билючова Марина Антоновна
Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1912
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1915
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна
Смерть
Неизвестно