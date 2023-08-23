Матвеев Антон Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Антон Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Матвеев Архипп Антонович

Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Билючова Марина Антоновна

Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1912

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1915

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Матвеева Варвара Павловна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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