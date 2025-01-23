Фетисов Артём 01.12.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фетисов Артём

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Зима, Зиминское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетисова (Шилина) Мария

Рождение ребёнка
25.02.2002

Дочь: Войчик (Фетисова) Алесандра

Мать ребёнка: Фетисова (Шилина) Мария

Рождение ребёнка
Около ?.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фетисова (Шилина) Мария

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