Фетисов Артём
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Зима, Зиминское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фетисова (Шилина) Мария
Рождение ребёнка
25.02.2002
Дочь: Войчик (Фетисова) Алесандра
Мать ребёнка: Фетисова (Шилина) Мария
Рождение ребёнка
Около ?.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фетисова (Шилина) Мария